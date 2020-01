Ernüchterung ist eingekehrt beim Berliner AK – schon länger. Gab man zu Saisonbeginn noch das Ziel aus, ganz oben mitspielen zu wollen, findet man sich nun als eine von vielen grauen Mäusen im Tabellenmittelfeld wieder. Fünfzehnter gegen Zehnter lautet die Ansetzung am Freitagabend (31. Januar, Anstoß 19 Uhr). Das Team von Dirk Kunert hat in der Winterpause auf den aus ihrer Sicht mauen Saisonverlauf reagiert und an einigen Stellschrauben im Kader gedreht. Vier Neuzugänge hat der Verein bis Donnerstag geholt. Sieben Spieler haben den BAK verlassen, darunter auch der ehemalige Hallenser, Chemiker und Nordhäuser Pierre Merkel, der nun in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bei Hassia Bingen unter Vertrag steht.