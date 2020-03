Nach einer durchwachsenen Hinrunde verstärkten sich der BAK mit insgesamt sieben Akteuren, darunter den drei Ex-Erfurtern Ali Abu-Alfa, Francis Adomah und Marc Brasnic. Das zeigte offenbar Wirkung, denn seit der Winterpause rollen die Moabiter das Feld in der Regionalliga Nordost von hinten auf. Ende Januar starteten sie furios mit einem 5:1 in Halberstadt. Es folgten ein ebenso klares 4:1 gegen den SV Lichtenberg sowie zwei 3:1-Siege gegen die Aufstiegsanwärter VSG Altglienicke und Hertha II. Die Partie am vergangenen Wochenende bei Rot-Weiß Erfurt fiel schließlich dem Liga-Rückzug der Thüringer zum Opfer.