Der BFC Dynamo befindet sich derzeit im Aufwind. Die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek ist Fünfter, wenngleich der Abstand zu Platz eins zu groß ist, um noch in den Aufstiegskampf einzugreifen. Allerdings können die Berliner auf eine stolze Serie verweisen: Zuletzt blieben sie fünf Spiele in Folge ungeschlagen, davon gewannen sie vier und blieben viermal ohne Gegentor: 3:0 in Babelsberg, 3:1 gegen Nordhausen, 0:0 bei Viktoria Berlin, 2:0 beim Berliner AK und 2:0 gegen Meuselwitz.