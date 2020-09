Der Serienmeister der DDR hat sich nach Startschwierigkeiten und zwei Niederlagen (u.a. gegen Chemie Leipzig 1:3) gemausert und steht nach sechs Spieltagen und vier ungeschlagenen Spielen in Folge auf Tabellenplatz fünf. Das Prunkstück der Berliner ist die Offensive. Im Schnitt trifft der BFC pro Spiel drei Mal. Das bedeutet Liga-Spitze in der Regionalliga Nordost und drückt sich auch in der Torjägerliste aus. Mit Lucas Brumme, dem Ex-Lok-Stürmer Matthias Steinborn und dem gebürtigen Chemnitzer Benjamin Förster führen gleich drei BFC-Kicker mit jeweils fünf Toren das Feld an. Das Trio kommt allein also auf 15 Buden. Zum Vergleich: Der Chemnitzer FC hat gerade neun Treffer in sechs Spielen zustande gebracht.