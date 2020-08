Die Duelle der neuen BSG Chemie nach der Neugründung gegen den BFC Dynamo waren immer heiß umkämpft. Zuletzt trennte man sich in Leutzsch 0:0. Das Rückspiel fiel wegen der Corona-Krise ins Wasser. Die Berliner Mannschaft unter Christian Benbennek hat in der Pause ordentlich investiert und sieben Neuverpflichtungen getätigt. Darunter sind mit den Mittelfeldspielern Jonas Zickert von Energie Cottbus und Alexander Siebeck (SV Babelsberg 03) sowie den Stürmern Benjamin Förster (VSG Altglienicke) und Matthias Steinborn (1. FC Lokomotive Leipzig) echte Verstärkungen. Steinborn war nach zwei Jahren in Probstheida wieder zu den Weinrot-Weißen zurückgekehrt.