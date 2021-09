Im Nachholspiel des 4. Spieltags muss Halberstadt am Sonntag (13:00 Uhr/Live-Ticker in der SpiO-App) vor allem auf einen Ex-Magdeburger aufpassen. Der Transfer der beim FCM aussortierten Legende Christian Beck erwies sich als "Königstransfer". Der 33-Jährige kommt in acht Partien auf acht Tore und zwei Vorlagen. Die Fuß-Verletzung des ebenfalls wichtigen Offensivakteurs Matthias Steinborn kann der BFC auch wegen Beck aktuell kompensieren.

In der englischen Woche hatte der BFC auch das Quäntchen Glück: Beim 3:2 am Dienstag bei Hertha BSC II verschossen die Gastgeber einen Elfmeter - in der fünften Minute der Nachspielzeit. Und beim 2:1 zuvor gegen Lichtenberg erzielte Alexander Siebeck in der 90. Minute den Siegtreffer.