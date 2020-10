FC Energie Cottbus gegen den BFC Dynamo, das verspricht ein heißer Tanz zu werden. Mit Schrecken erinnern sich die Hauptstädter an die vergangene Abbruch-Saison, als sie bei den Lausitzern mit 0:6 untergingen. Da dürfte Wiedergutmachung angesagt sein. Nach Genehmigung des Hygienekonzepts dürfen am Sonntag (4. Oktober/Anstoß: 13:30 Uhr) 3.947 Zuschauer ins "Stadion der Freundschaft" kommen.

Der BFC mit Coach Christian Benbennek schnuppert derzeit an den Spitzenplätzen und liegt auf dem vierten Rang. Die Dynamos rücken mit dem besten Sturm der Liga an, 20 Tore konnten sie bisher erzielen. Allerdings muss das Benbennek-Team einige Ausfälle verkraften. Kapitän Ronny Garbuschewski, Dreh- und Angelpunkt der Berliner, sitzt eine Rot-Sperre ab. Nach Gelb-Rot im Spiel in Rathenow (2:2) ist auch der ehemalige Cottbuser Jonas Zickert nicht mit dabei. Mittelfeldspieler Andreas Pollasch fällt mit einem Innenbandanriss mehrere Wochen aus. Und auch hinter Ex-Energie-Stürmer Benjamin Förster steht wegen muskulärer Probleme ein Fragezeichen.