Seitdem blieb Beck in der Liga fünf Mal in Folge ohne Tor. Gegen die Vogtländer will er den BFC nun wieder auf Erfolgskurs bringen. Und mit einem Sieg gegen Auerbach würde Dynamo vorerst auf einen Punkt an die Tabellenspitze heranrücken. Ein gutes Omen: Gegen den VfB verlor der BFC in sechs Heimspielen nur ein Mal.