Der BFC, der in dieser Saison endlich wieder in der angestammten Heimat, dem Sportforum Hohenschönhausen, und nicht mehr im Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg, ran darf, ist das beste Heimteam der Liga. Es gab nur eine Niederlage in elf Spielen, im letzten Heimspiel mit 1:2 im alten DDR-Oberliga-Traditionsduell gegen Lok Leipzig. Eilenburg dagegen wartet noch auf den ersten Auswärtssieg, es gab auch mal heftige Abreibungen mit 0:9 und 0:6. Die drei Zähler in der Fremde wurden bei Konkurrenten auf Augenhöhe geholt, Meuselwitz, Rathenow und Fürstenwalde.