Der BFC Dynamo gehört zu den bekanntesten Namen der Regionalliga Nordost, doch von alter Stärke sind die Berliner derzeit weit entfernt. In der Tabelle steht die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek derzeit auf einem Mittelfeldplatz, wie schon in der vergangenen Saison. Immerhin: Im eigenen Stadion, dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, läuft es einigermaßen. In sieben Heimspielen gab es für den BFC nur eine Niederlage. Und: Gerade in der Defensive stehen die Berliner immer besser. In den letzten drei Spielen, von denen sie zwei gewannen und eines mit einem Remis beendeten, kassierten sie kein einziges Gegentor.