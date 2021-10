Kein Beinbruch, auch wenn Dynamos Toptorschütze Christian Beck (9 Tore) zuletzt in den Punktspielen Ladehemmungen hatte. Dass es noch klappt, zeigte der 33-Jährige erst vor Kurzem in seinem emotionalen Abschiedsspiel in Magdeburg, als er für das Allstar-Team vier Treffer gegen die Erste des FCM (Endstand 5:6) markierte. Auch vom Lazarett des BFC gibt es Neues zu berichten. Nach vier Wochen meldete sich Verteidiger Niklas Brandt wieder fit.

Der BFC hält an seinem großen Ziel (Aufstieg) fest und hat noch einmal nachgerüstet. Mit Andreas Wiegel konnte ein erfahrener Spieler nach Hohenschönhausen gelockt werden, der in der Verteidigung wie auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann. Der 30-Jährige spielte zuletzt in Belgien in der 1. Liga bei Waasland-Beveren. Zuvor absolvierte Wiegel für den FC Erzgebirge Aue und dem MSV Duisburg insgesamt 55 Partien in der 2. Bundesliga. Dazu kommen 87 Einsätze in der 3. Liga für den MSV Duisburg und den FC Rot-Weiß Erfurt.