Fußball | Regionalliga Nordost BFC Dynamo will auch Jena ärgern

Hauptinhalt

3. Spieltag

Der BFC Dynamo zählte zu den erfolgreichsten Teams in der DDR und ist mit zehn Meistertiteln in Folge von 1979 bis 1988 Rekordmeister der DDR-Oberliga. Die glorreichen Jahre der Alt-Hohenschönhausener sind zwar lange vorbei und es folgten schwere Zeiten mit Abstiegen und Insolvenz, doch seit 2014 ist der BFC wieder konstant in der Regionalliga Nordost unterwegs.