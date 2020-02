Gegnercheck: BSg Chemie Leipzig - Bischofswerdaer FV

In der Tabelle ist der BFV mit zehn Punkten Vorletzter, da Erfurt ja als erster Absteiger feststeht. Präsident Andreas Neumann stellte jüngst klar: Man werde nur dann kommende Saison in der Regionalliga spielen wolle, wenn man sportlich mindestens ein Team hinter sich lasse. Aktuell fehlen drei Punkte zu Optik Rathenow und SV Babelsberg. Auswärts sind die Oberlausitzer besonders schwach in der laufenden Saison, holten nur einen einzigen Punkt in Babelsberg.