Für die Luckenwalder ging es in den vergangenen Jahrzehnten langsam, aber stetig nach oben im Fußballgeschäft. Der erste Aufstieg in die Regionalliga der Vereinsgeschichte gelang schließlich zur Saison 2015/16. Dort hielt man drei Jahre, ehe 2018 der Abstieg in die Oberliga folgte. Der erneute Aufstieg gelang nur zwei Jahre Später. Hier profitierte der FSV vom coronabedingten Abbruch der Spielzeit 2019/20. Nach Anwendung der Quotientenregel standen die Luckenwalder als Aufsteiger fest. In der folgenden, ebenfalls abgebrochenen Saison, gelang der Klassenerhalt. Hier landete man letzten Endes auf Platz 14.