Auch bei Gegner Chemie Leipzig ist das mit dem Siegen bislang so eine Sache. Im Gegensatz zu Halberstadt haben die "Chemiker" nämlich schon lange nicht mehr gewonnen. Zwar stehen sie in der Tabelle etwas besser da, haben fünf Punkte Vorsprung auf Halberstadt, doch die Formkurve der Leutzscher zeigt eher nach unten. Der letzte Sieg, ein 1:0 in Rathenow, ist schon mehr als drei Monate her.