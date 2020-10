In der Englischen Regionalliga-Woche steht der 12. Spieltag an. Am Mittwoch (19 Uhr im MDR-Livestream) empfängt Germania Halberstadt die Überflieger der Saison, die BSG Chemie Leipzig. Spitzenreiter Viktoria Berlin spielt derzeit in einer eigenen Liga, dahinter mischen aber die Leutzscher auf Rang drei (21 Punkte) kräftig mit. Nach drei Siegen in Folge und dem jüngsten 5:1 gegen Bischofswerda (höchster Sieg für die BSG bisher in der Regionalliga) kommen die Schützlinge von Trainer Miroslav Jagatic als klarer Favorit ins Friedensstadion. 900 Zuschauer sind erlaubt.