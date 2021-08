Da hatte Cottbus zumindest über die zweiten 45 Minuten das Tempo höher gehalten und kam so auch zu Chancen. Ähnliches dürfte gegen Auerbach der Plan sein. Entscheidend wird, ob es den sächsischen Gästen gelingt, den Ex-Bundesligisten im Mittelfeld in Zweikämpfe zu verwickeln und hinten sicher zu stehen. Besonders die Kreise von Spielmacher Maximilian Pronichev müssen die Vogtländer einengen. Wenn der in Berlin geborene Russe, der auch bereits für Halle und Aue spielte, erstmal ins Dribbling kommt, ist er schwer zu halten.

Cottbus' Spielmacher Maximilian Pronichev. Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch