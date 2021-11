Jan Koch (li.) und Trainer Wollitz Bildrechte: imago images/Steffen Beyer

Zuletzt sprangen mit Tobias Eisenhuth und Jonas Hildebrandt zwei defensive Mittelfeldakteure in der Innenverteidigung ein. Auch Tobias Hasse, der beim 2:0 gegen Babelsberg als rechter Verteidiger agierte, ist eher im Mittelfeld zuhause. Neben Niclas Erlbeck (Gelb-Rot) kehrt im Plache-Stadion auch ein wichtiger Funktionsträger von der Tribüne an den Rand des Spielfeldes zurück: Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz selbst. Der 56-Jährige hatte beim Auswärtssieg in Jena Gelb-Rot gesehen und war deshalb beim Heimspiel gegen Babelsberg gesperrt gewesen. Zur Sperre, die er nach Protesten in Jena auch der ganzen Bank am Ende bekam, meinte er: "Es gibt gute Regeln, es gibt schlechte Regeln, und es gibt ganz viele schwachsinnige Regeln." Auskommen muss er auch ohne Angreifer Max Kremer, der sich eine Innenbandzerrung zuzog. Deshalb habe man so Wollitz "wieder nur mit 13 Spielern trainiert".