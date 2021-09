Wenn der FC Eilenburg am Samstag in Cottbus aufschlägt, dürfte sich das Abschneiden vor allem an der Reaktion des Ex-Bundesligisten messen. Energie hat nach gesamt drei Corona-Fällen seit drei Wochen keine Partie absolviert. Bis einschließlich Montag waren einige Spieler noch in Quarantäne, nur acht Profis konnten durchweg trainieren. Entscheidend wird also, wie der Favorit mit der Situation umgeht.