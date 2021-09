Energie Cottbus unter Claus-Dieter "Pele" Wollitz ließ jüngst mächtig aufhorchen, als mit einem 9:0 gegen Aufsteiger FC Eilenburg der höchste Punktspielerfolg in der Vereinsgeschichte gefeiert werden konnte. Energie-Coach "Pele" Wollitz wusste das Ganze richtig zu deuten: "In der zweiten Halbzeit hat bei uns alles funktioniert. Wir haben sehr viel umgesetzt, was wir uns im Fußball vorstellen. Es war ein gelungener Nachmittag, den wir aber richtig einordnen müssen. Man kann Selbstvertrauen daraus mitnehmen, man sollte aber nicht überheblich werden", sagte der 56-Jährige. Gegen Halberstadt ist sich Wollitz sich, dass dies "kein Selbstläufer" wird. "Wir müssen hart dafür arbeiten. Unser Ziel ist es dennoch, am Freitag drei Punkte zu holen." Vorausschauend wünscht sich der Energie-Fußballlehrer: "Ich hoffe, dass es für uns ein goldener Oktober wird, was die Ergebnisse betrifft."