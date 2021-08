Während der FCC nur vier Punkte aus den ersten vier Partien holte, sammelte Halberstadt neun Zähler ein. Jenas Trainer Dirk Kunert hat deshalb sein Spielsystem bereits umgestellt. Statt im 4:3:3 agiert der vermeintliche Aufstiegskandidat jetzt mit einer 3:5:2-Formation. Trotz Anfangsproblemen und dem dritten Rückstand in vier Partien ging der Plan beim 3:1-Pflichtsieg in Eilenburg auf. Einerseits verschafft Kunert seiner Truppe mit der Dreierkette defensiv mehr Sicherheit, weil ein dritter Abwehrmann im Zentrum abräumt. Gleichzeitig hat er nominell mehr Offensivspieler auf dem Platz, da die Außenverteidiger quasi zu Mittelfeldspielern und für mehr Schwung sorgen können. Wichtig für die Thüringer wird, dass sich die Taktik nun dauerhaft bewährt und einspielt. Innenverteidiger Burim Halili, der in Eilenburg verletzt fehlte, ist zurück im Training, dürfte zum Kader wieder hinzustoßen.