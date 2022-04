Nico Knaubel (Eilenburg): "Wir haben das Hinspiel in Vorbereitung auf das Spiel nicht thematisiert. Das ist lange Zeit her. Am Sonntag haben wir die Chance zu zeigen, dass wir es besser können. Wir sind stabiler geworden."

Claus-Dieter Wollitz (Cottbus): "Wir haben ein junge, aber auch unerfahrene Mannschaft. Wenn wir mit Selbstbewusstsein und einer gewissen Unbekümmertheit spielen, dann macht uns das stark. Dann sind wir zu vielem in der Lage. Wir werden versuchen unser Spiel auf den Platz zu bringen und möchten in Eilenburg gewinnen."

Das Spiel ist eine Premiere: Erstmals gastiert Energie Cottbus in Eilenburg. Bisher duellierte sich der FCE nur mit der zweiten Mannschaft von Energie Cottbus. Dabei ging es in der Saison 2006/07 sogar um den Aufstieg in die Regionalliga - damals noch die dritthöchste Spielklasse. Eilenburg - mit dem heutigen Trainer Knaubel als Abwehrchef - verlor das vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft an einem Mittwochabend mit 1:4. Cottbus II stieg auf, Eilenburg wurde sensationell Dritter.