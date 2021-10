Es war wohl allen Verantwortlichen beim FC Eilenburg klar, dass es nach dem Aufstieg eine schwierige Saison in der Regionalliga werden würde. Immerhin sind die Nordsachsen dort Neuling und haben laut transfermarkt.de auch den Kader mit dem geringsten Marktwert. Dass es aber so hart würde, hatten man an der Mulde wohl auch nicht befürchtet.



Nach 13 Spielen steht der FCE noch ohne Dreier auf dem letzten Tabellenplatz, am 12. Spieltag gab es das Negativrekord-verdächtige 0:9 bei Energie Cottbus. Und selbst im Landespokal, wo man 2019/20 nach das Finale erreicht hatte, schied man am Wochenende gegen den Sachsenligisten SSV Markranstädt mit 4:5 nach Elfmeterschießen schon in der 3. Runde aus. "Wir nehmen alles mit in dieser Saison", kommentierte ein enttäuschter Eilenburger Coach Nico Knaubel das bittere Aus nach eigener 2:0-Führung.