2016 heuerte Christian Preußer dann tief im Südwesten an, beim SC Freiburg II. Den damaligen Oberligisten Baden-Württembergs führte er erst in die Regionalliga Südwest und dann im vierten Jahr auch in die 3. Liga. Dort sind mit Freiburg und Borussia Dortmund ganze zwei Bundesliga-Zweitvertretungen vorhanden. MIt diesem Triumph verabschiedete er sich aus dem Breisgau. Die Stelle als Cheftrainer der Profis ist mit Namensvetter Streich ebenso exzellent wie wohl auf Dauer besetzt.

Sein Einstand bei der Fortuna verlief eher unbefriedigend. Rang zwölf ist keine Position, die in der NRW-Landeshauptstadt Euphorie aufkommen lässt. Das 2:0 zum Auftakt beim SV Sandhausen sollte der einzige Sieg bleiben. Gegen die "Großen" Bremen und Schalke gab es beim 2:3 zuhause und beim 1:3 auswärts bittere Niederlagen. Das Spiel am Sonntag (13:30 Uhr/live im Audio-Stream und im Ticker in der SpiO-App) beim FC Erzgebirge Aue soll eine Art Neustart nach der Länderspielpause werden. Danach wartet mit dem Sensations-Duo an der Spitze, Regensburg und Paderborn, gleich weitere schwere Aufgaben. In Aue steht Preußers Fortuna schon unter Zugzwang.