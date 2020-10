Gegnercheck: FSV Luckenwalde vor Premie gegen Bischofswerda

Der FSV Luckenwalde ist zurück in der Regionalliga, mit dem Ziel, eine ordentliche Rolle zu spielen. Und bisher macht das Team von Trainer Jan Kistenmacher auch einen ordentlichen Job, liegt mit zehn Punkten immer noch im Soll, auch wenn die letzten beiden Spiele in Jena und bei Chemie Leipzig mit 0:2 verloren gingen. Am vergangenen Wochenende quälte man sich im Landespokal Brandenburg zudem zu einem 2:1 in Schöneiche.

Routinier Becker - drei Mal Luckenwalde

Logo FSV Luckenwalde Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Luckenwalder ließen bereits am ersten Spieltag aufhorchen, als sie Germania Halberstadt schlugen. Danach folgten noch Dreier gegen den VS Babelsberg und Hertha BSC II. Wichtiger Mann in einer recht jungen Truppe ist Daniel Becker. Der Routinier ist mittlerweile 33, kam 2017 von Lok Leipzig und macht bereits zum dritten Mal Station beim FSV. Da er noch Vertrag bis 2022 hat, wird er wohl auch in Luckenwalde seine Karriere beenden.

Auffällig ist: Bisher erzielten sechs Schützen die insgesamt zehn Tore in der Regionalliga. Die Stürmer Pascal Borowski, Till Plumpe und Nils Gottschick erzielten genauso zwei Tore wie Becker.

Premierenduell