Aufsteiger Luckenwalde gastiert bei Chemie Leipzig

In der Saison 2017/18 standen sich die BSG Chemie Leipzig und der FSV Luckenwalde erstmals in der Regionalliga gegenüber (2:1, 1:1), dann ging es gemeinsam runter in die Oberliga. Nach einem glatten 5:0 am 12.Spieltag für die Brandenburger, trennte man sich im Rückspiel im Leutzscher Holz 2:2 (27. Spieltag). Die Grün-Weißen stiegen nach der Spielzeit 2018/19 auf, der FSV drehte eine weitere Ehrenrunde in der fünften Liga. Nun duellieren sich beide Teams wieder in der Regionalliga, der Anstoß am Samstag (3. Oktober) im Alfred-Kunze-Sportpark erfolgt 13:30 Uhr.