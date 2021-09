Auch wenn das Tabellenbild in der Regionalliga Nordost durch die vielen Ausfälle verzerrt ist, haben sich die üblich Verdächtigen an der Spitze in Stellung gebracht. Mit einer Ausnahme: In den Top 3 mischt überraschend auch der FSV Luckenwalde mit. Vor dem Spiel gegen den Chemnitzer FC (Mittwoch, 19 Uhr in der SpiO-App) sprachen wir mit Trainer Michael Braune (35), der letzte Saison noch selbst in der FSV-Reserve gekickt und zugleich die U19 als Trainer betreut hat. Er übernahm das Team im Sommer von Jan Kistenmacher, der aus beruflichen Gründen kürzer treten musste.