In Rathenow blickt man unruhigen Zeiten entgegen. Auch wenn die Optiker am vergangenen Wochenende gegen den FSV Union Fürstenwalde als Außenseiter in die Partie gingen, konnte das die 1:5-Niederlage nicht schmälern. "Wir haben kein gutes Spiel gemacht und werden uns in den kommenden Tagen zusammensetzen, um über grundlegende Dinge zu sprechen. In den letzten Tagen und Wochen sind doch einige Dinge passiert, die mir nicht sonderlich gut gefallen haben", schätzte ein sichtlich enttäuschter Ingo Kahlisch im Anschluss der Partie die Leistung seiner Mannschaft ein.

Rathenow zerfällt in seine Einzelteile

Mangelhafte Chancenverwertung