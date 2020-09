Dass Optik Rathenow in dieser Regionalliga-Saison gegen den Abstieg kämpfen muss - so wie bereits in den letzten sechs Regionalliga-Spielzeiten der „Optiker“ in den vergangenen zehn Jahren - das ist keine Überraschung. Auch die Null Punkte nach drei Spieltagen dürften vor der Saison im Erwartungsszenario von Trainer Ingo Kahlisch gelegen haben. Trotzdem platzte dem Coach nach der 1:4-Niederlage am Wochenende in Auerbach der Kragen. "Heute bin nicht nur ich, sondern alle, die zum FSV Optik stehen, maßlos enttäuscht. So kannst Du Dich in der Regionalliga nicht präsentieren", ärgerte sich der 64-Jährige und kritisierte fehlenden Willen und fehlenden Charakter, sich gegen die Niederlage zu wehren.