Der Auftakt in die Regionalliga-Saison ist für den FSV Optik Rathenow gründlich in die Hose gegangen. Nach zwei Niederlagen rangiert die Mannschaft von Trainer Ingo Kahlisch auf dem letzten Tabellenplatz. Sowohl gegen den ZFC Meuselwitz als auch am vergangenen Spieltag gegen Viktoria Berlin stand ein 0:2 aus Sicht der Optiker auf der Anzeigetafel. Eigene Treffer bisher - Fehlanzeige.

Trotz Niederlage - Kahlisch sieht gute Ansätze

"Wir haben hier heute gegen ein Topteam verloren, das aufsteigen will, das sollten wir nicht vergessen. Viktoria war spielerisch stark, das muss man einfach so anerkennen", machte Kahlisch keinen Hehl aus der letzten Pleite. Dabei geriet der Kasten von FSV-Keeper Lucas Hiemann besonders in der ersten Halbzeit unter Dauerbeschuss. "Wenn man dann so weit weg steht, wie wir am Anfang, wird es natürlich schwierig", so der 64-Jährige: "Trotzdem gab es gute Ansätze."

Neuzugang Gustavus macht Hoffnung