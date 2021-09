Fußball | Regionalliga Findet Chemie Leipzig gegen Rathenow zurück in die Erfolgsspur?

Hauptinhalt

Nach zwei Niederlagen und einem Remis in den letzten drei Spielen will Chemie Leipzig am Sonntag gegen Abstiegskandidat Optik Rathenow endlich wieder gewinnen - doch die Leipziger haben Personalsorgen.