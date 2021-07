Der BFC Dynamo muss in diesen Tagen viel Geduld beweisen. Das Team von Trainer Christian Benbenneck muss den Gerichtsbeschluss zur Teilnahme an der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal abwarten. Eigentlich hatte sich der BFC als Landespokal-Sieger qualifiziert, allerdings hat ein anderer - namentlich nicht genannter - Berliner Klub gegen die Entscheidung, den BFC als Starter zu benennen, Revision beim DFB-Bundesgericht eingelegt. Sollte Dynamo Recht behalten, kommt am 7. August der VfB Stuttgart nach Berlin.