Das war schon ein kleines Ausrufezeichen: Bei der VSG Altglienicke, dem "Vizemeister" der vergangenen beiden Jahre in der Regionalliga Nordost, holte Optik Rathenow ein 1:1. Dabei ließen sich die Brandenburger auch vom Rückstand durch Patrick Breitkreutz nicht entmutigen und schafften durch den agilen Jonathan Muiomo noch den verdienten Ausgleich (80.). Für Optik-Trainerlegende war der Punktgewinn gar nicht mal so überraschend: "Ich arbeite jeden Tag mit den Jungs im Training zusammen. Ich habe gewusst, was wir können."