Beide Teams sind dabei gerade richtig gut in Form. Die Gastgeber rangen Hertha II mit 3:2 nieder und schafften danach mit viel Moral ein 1:1 bei Chemie Leipzig. VfB-Nachwuchsstürmer Lucas Seidel traf bei der BSG in der 89. Minute zum vielumjubelten Ausgleich. Allerdings rangieren die Auerbacher mit nun sieben Punkten nur auf Platz 18 der Regionalliga-Tabelle (dafür noch mit einigen Nachholern im Vergleich zur Konkurrenz im Keller).

Beide Teams trafen nach der Wiedergründung von Lok in der Ober- und Regionalliga schon 20 Mal aufeinander. Die Leipziger gewannen neun Mal, drei Mal die Auerbacher und acht Mal trennte man sich remis. In der Vorsaison gab es wegen des coronabedingten Abbruchs kein Duell, weswegen das letzte gemeinsame Spiel schon mehr als anderthalb Jahre her ist: Im Februar 2020 setzte sich der 1. FC Lok mit 3:1 durch. Der letzte Auerbacher Erfolg gegen die "Loksche" ist sogar schon mehr als drei Jahre her, in der Saison 2018/19 gewann man mit 1:0 durch einen Treffer von Danny Wild.