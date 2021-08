Auch der Gegner aus Meuselwitz hat schwer zu kämpfen. Die Zipsendorfer verloren zuletzt 1:3 im Thüringen-Duell gegen Carl Zeiss Jena. In der Tabelle stehen sie mit ebenfalls drei Punkten einen Platz vor Auerbach - wegen der besseren Tordifferenz. "Wenn man sechs Mal in Folge verloren hat, ist das Selbstvertrauen nicht groß. Jetzt ist guter Rat teuer. Die Situation spitzt sich für die Mannschaft und uns als Trainer zu", sagte Trainer Holm Pinder nach der jüngsten Pleite. Es ist also bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ein echtes Kellerduell, das die Zuschauer in der Arena zur Vogtlandweide sehen werden.