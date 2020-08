Halberstadt hofft auf ersten Sieg

Nach der bitteren 0:1-Auftaktniederlage gegen den FSV Luckenwalde hofft das Team von Danny König auf den ersten Dreier. Dafür braucht es jedoch in der Offensive mehr Durchschlagskraft, hatte der Coach nach dem Auftritt in Luckenwalde analysiert. “Wenn wir vorne ein bis zwei Tore machen, nehmen wir mindestens einen Punkt mit. Das wird das Thema für die nächsten Spiele sein", sagte König.

Für die Partie hofft der Verein auf die Unterstützung seiner Fans. Vereinspräsident Erik Hartmann warb daher nochmals am Freitag in den sozialen Netzwerken: “Die letzten Monate waren für Euch wie uns nicht einfach. Es tat weh, nahezu täglich ein leeres Stadion zu sehen. Das Einzige, was sich im Stadion bewegte, waren die Rasenmäher. Am Sonntag ist es soweit und wir dürfen endlich wieder ein Pflichtspiel bestreiten. Auch Zuschauer sind zugelassen, es gelten allerdings die Corona-Bestimmungen.“