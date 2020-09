Lichtenberg überraschte zum Auftakt der Saison mit einem 2:1-Sieg beim FC Energie Cottbus. Dann folgten zwei Niederlagen gegen die Lokalkontrahenten Altglienicke (2:4) und Tennis Borussia (0:2). Schließlich konnte gegen die BSG Chemie (0:0 ) und den ZFC Meuselwitz ( 1:1 ) wieder etwas Zählbares eingefahren werden, ehe die 47er beim verlustpunktfreien Tabellenführer Viktoria Berlin mit 0:2 den Kürzeren zogen. In der aktuellen englischen Woche gelang endlich der zweite Saisonsieg. Dabei setzten sich die Berliner mit 3:2 gegen den VfB Auerbach durch.

In der Vorsaison trafen Germania und Lichtenberg erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Am 11. Regionalliga-Spieltag trennten sich beide Kontrahenten 1:1.