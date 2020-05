Gerade rechtzeitig vor dem Neustart der 3. Liga hat die Stadt Münster die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Stadion von Preußen Münster erlaubt. Somit kann das Abstiegsduell am Sonntag (14 Uhr) gegen den Halleschen FC wie geplant im Preußenstadion stattfinden.

"Dass überhaupt im Preußenstadion gespielt werden kann, ist neben den großen Anstrengungen des Sportclubs auch der Unterstützung der Stadt Münster zu verdanken", teilte der Klub am Donnerstag mit: "Verbunden ist diese Genehmigung mit der Vorgabe, dass Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Ansammlung von Personen im Stadionumfeld wirksam zu unterbinden." Der Verein bittet seine Anhänger "noch einmal ausdrücklich darum, das Stadionumfeld am Spieltag zu meiden". In den vergangenen Wochen hatte Münster immer wieder betont, dass das Hygienekonzept des Deutschen Fußball Bundes (DFB) für den Drittligisten schwer umsetzbar sei.