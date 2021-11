Die Zweitvertretung von Hertha BSC erlebt in der Regionalliga in den letzten drei Spieltagen einen kleinen Aufwärtstrend. Nach zwei erfreulichen Stadtderbys, in denen man die deutlich besser platzierten Altglienicker 3:1 schlug und auch gegen Tabellenführer Berliner AK einen Punkt holte (1:1), stabilisiert sich der Verein auf dem 13. Tabellenplatz und bleibt auf Abstand zum Tabellenkeller. Auch die äußerst knappe 0:1-Pleite gegen den 1. FC Lok Leipzig ließ eie spielerische Steigerung erkennen.