Hertha BSC II hat seine Stärken vor allem in der Offensive und mit 47 Treffern die meisten aller Regionalligisten erzielt. Allerdings befinden sich die Neuendorf-Schützlinge – gemessen an ihrer vorherigen Ausbeute – aktuell in einer kleinen Krise: In den letzten vier Liga-Spielen gelangen ihnen nur noch drei Tore und vier Punkte. Torjäger Muhammed Kiprit, der mit 13 Treffern hinter dem Auerbacher Marc-Philipp Zimmermann auf Platz zwei der Torschützenliste liegt, war in den letzten drei Partien gar nicht erfolgreich.