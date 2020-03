Hertha BSC II

Die Jugendmannschaft der Hertha BSC war mit großen Ambitionen und vielen Vorschusslorbeeren in die Spielzeit gestartet. In der jüngeren Vergangenheit aber ließen Trainer Andreas „Zecke“ Neuendorf und seine Mannschaft den Anschluss an die Aufstiegsränge abreißen. Die Hauptstädter liegen derzeit mit neun Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Lok Leipzig auf dem vierten Tabellenplatz.