Der 1. FC Lok Leipzig wird am 1. Spieltag der Saison 2020/21 gleich auf Herz und Nieren geprüft. Die "Loksche" muss zu Hertha BSC II, dem wohl spielstärksten Team der Liga, das die abgebrochen Vorsaison auf Rang fünf beendete und dabei lange um den Aufstieg mitspielte. Bereits 2019/20 trafen sich beide Teams am 1. Spieltag, damals konterte der FCL den frühen Rückstand durch Jastrzembski (1.) mit Treffern von Soyak (38.) und Zickert (58.) und gewann noch mit 2:1.

Über welche Qualität die jungen Herthaner verfügen zeigten sie dabei stellenweise wie beim 5:2 gegen Energie Cottbus am 2. Spieltag oder beim 6:0 gegen Optik Rathenow am 4. Spieltag. Zu wenig Konstanz verhinderte letztlich ein besseres Abschneiden in der Vorsaison. Wie der Kader in dieser Spielzeit aussehen wird, ist auch noch ziemlich unklar, da bei den zweiten Mannschaften traditionell spät entschieden wird, welche Nachwuchsleute zur Ersten hochgezogen werden und welche noch verliehen werden.