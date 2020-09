In Jessic Ngankam (20) ist der gefährlichste Mann der letzten Saison auf dem Sprung in die Bundesliga. Vergangene Spielzeit schaffte er elf Tore und elf Vorlagen. 2019 war an ihm auch schon Dynamo Dresden interessiert. Die entscheidende Frage: Kommt der Shootingstar am Mittwoch (23.09.2020, Anpfiff 19 Uhr) mit nach Bautzen? Gerade weil er sich bei den Profis empfehlen soll, stand der flexible Angreifer bisher nur bei der letzten Partie gegen Luckenwalde (1:2) im Kader.



Das hängt wohl damit zusammen, dass Hertha mit Muhammed Kiprit auch noch den besten Torjäger dieser Saison (drei Treffer) an Drittligist KFC Uerdingen abgab. Damit haben die Hauptstädter einiges an Offensiv-Qualität eingebüßt. Sie sind keineswegs mehr eingespielt und hinten sogar anfällig.