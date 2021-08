Doch bisher läuft es noch nicht bei dem Team, das mit insgesamt 3,18 Millionen Euro laut "Transfermarkt.de" den höchsten Marktwert der Liga hat. Denn zum Auftakt gab es ein peinliches 0:4 bei Germania Halberstadt, danach schafften die Hertha-Bubis zwar mit viel Effizienz und in Überzahl ein 1:0 gegen den ZFC Meuselwitz, aber es folgten zwei Remis bei Aufsteiger Tasmania Berlin (1:1) und Lichtenberg 47 (0:0). Auffällig ist, dass es bei nur zwei Treffern in vier Spielen in der Offensive hakt, die sonst immer das Prunkstück der Hertha-Talente war. Dabei hatte Covic vor der Saison noch den Wunsch geäußert, wieder eine "fußballerisch dominante Hertha-Mannschaft zu sehen".

CFC-Coach Daniel Berlinski (Archiv). Bildrechte: imago images/Picture Point

Gegen den Chemnitzer FC wird es wohl wie so oft bei Zweitvertretungen darauf ankommen, wie viele Profis eingesetzt werden. Da die Erste am Sonntag gegen Köln aktiv war und bis kommenden Sonnabend spielfrei hat, könnten es durchaus einige Akteure aus dem Bundesliga-Kader sein, wie etwa Dennis Jastrzembski oder Jonas Michelbrink, die in dieser Saison bereits für die U23 gespielt haben.



Das sieht auch Daniel Berlinski so. "Bei U-Mannschaften ist es immer schwierig in Erfahrung zu bringen, wer tatsächlich aufläuft, wer ist vielleicht von der U19 dabei, wer ist vielleicht von den Profis dabei", sagte der CFC-Coach bei der Pressekonferenz zum Spiel am Montag (16.08.2021). Die Hertha-Bubis hätten in den letzten Wochen von Spieltag zu Spieltag mit einer anderen Mannschaft begonnen und bei der letzten Partie auch nochmal die Grundordnung umgestellt. "Das sind alles technisch gut ausgebildete Spieler, die eine NLZ-Ausbildung genossen haben", fuhr Berlinski fort. "Das ist eine Herausforderung, die wir aber sehr gerne annehmen."