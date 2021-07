Fußball | Regionalliga Nordost Gegnercheck Hertha BSC II: Wieder mit Trainer Covic

1. Spieltag

Der wichtigste Neuzugang bei der U23 von Hertha BSC ist ein Rückkehrer: Ante Covic befindet sich nach einem unglücklichen Intermezzo als Cheftrainer der Bundesliga-Profis nun wieder an Bord der "Zweiten". Zum Saisonstart geht es am Freitag (19:00 Uhr Live-Ticker in der SpiO-App) zu Germania Halberstadt. Es ist das Duell der "Jungspunde".