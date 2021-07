Auch gegen die Meuselwitzer wird Covic auf ein sehr junges Team zugreifen müssen, weil sich der Profikader – insgesamt 28 Mann - inklusive einigen Spielern, die später sicher in die U23 rücken werden, aktuell im Trainingslager im Salzburger Land befindet.

Gegen den ZFC Meuselwitz haben die Berliner die letzten drei Spiele für sich entscheiden können. Letzte Saison gab es wegen der Corona-Pandemie kein Aufeinandertreffen beider Teams. Insgesamt ist die Bilanz nicht so dramatisch, der ZFC gewann sieben der 22 Duelle, Hertha zehn. In Berlin konnten die Zipsendorfer vier der elf Duelle für sich entscheiden. Das erste 2009 allerdings hatte der ZFC nach 3:1-Führung mit 3:7 verloren.

Doch nach dem 1:0-Auftaktsieg – dem ersten seit elf Monaten in einem Pflichtspiel – ist der große Druck zumindest erst einmal gewichen. Zumal Kapitän René Eckardt auflaufen kann. "Er wird in der Startelf stehen, es war eine kleine Prellung", sagte Sportdirektor Frank Müller, der angesichts der "unmöglichen" Vorbereitungszeit noch einmal klarstellte: "Die ersten fünf Spiele werden für uns und andere Teams eine Wundertüte. Das ist ein knallharter Job. Darum fand ich die Leistung gegen Lichtenberg sehr erwachsen. Wir hatten 60 Prozent Ballbesitz, haben nur eine Chance zugelassen."

Viel deutet darauf hin, dass der ZFC in Berlin mit der Siegerelf des Wochenendes auflaufen wird. Ob diesmal Amer Kadric im Kader steht, ist noch unklar. Am Wochenende hatte der Mittelfeldspieler nicht den Sprung geschafft, was nach einer unbefriedigenden Vorbereitung nicht verwunderlich war. "Er hatte Probleme mit dem Visum, die sind ausgeräumt. Aber er musste deshalb zwei Mal aus dem Trainingslager abreisen, ihm fehlt deshalb auch die Fitness."