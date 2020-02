Der ZFC Meuselwitz eröffnet am Freitagabend (Anstoß: 19 Uhr) den 22. Spieltag mit einem Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC. Die Mannschaft von Trainer Heiko Weber will sich mit einem weiteren Sieg weiter von den Abstiegsplätzen entfernen. Nach dem überraschenden 2:1-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Aufstiegskandidat VSG Altglienicke haben die Zipsendorfer nun einen weiteren dicken Brocken vor der Nase.

Auch die Berliner galten zu Saisonbeginn als Aufstiegsfavorit, mussten jedoch in den letzten Wochen aufgrund fehlender Konstanz abreißen lassen. Sie sind gewissermaßen eine echte "Wundertüte" - in mehrerer Hinsicht: Einerseits tritt das Team von Ex-Hertha-Profi Andreas "Zecke" Neuendorf fast jede Woche mit einer anderen Mannschaft an, je nachdem, welche Spieler Cheftrainer Jürgen Klinsmann in die Regionalliga schickt.