Die zweite Mannschaft von Hertha BSC gehört in dieser Saison zu den Kandidaten für den Gewinn der Meisterschaft. Gemeinsam mit der VSG Altglienicke, Energie Cottbus, Lok Leipzig und Wacker Nordhausen kämpft das Team von Ex-Bundesliga-Profi Andreas „Zecke“ Neuendorf um Platz eins. Ein wahrhaft klangvoller Name befindet sich auch im Spielerkader der Berliner: Palko Dardai, Sohn des ehemaligen Hertha-Spielers und -Trainers Pal Dardai, der mit Neuendorf einst viele Jahre gemeinsam auf dem Platz stand.

Ein anderer Hertha-Spieler kämpft derweil nicht nur mit der Mannschaft um Regionalliga-Punkte, sondern auch um Platz eins in der Torschützenliste: Muhammed Kiprit hat in 14 Einsätzen schon 13 Treffer erzielt und liegt damit gleichauf mit dem Auerbacher Marc-Philipp Zimmermann an der Spitze. Kiprit steht stellvertretend für die starke Berliner Offensive, die mit 47 Toren die meisten aller Regionalligisten aufzuweisen hat. Andererseits: In der Defensive steht Hertha nicht immer sattelfest, 25 Gegentore sind der zweitschlechteste Wert unter allen Meisterschaftsaspiranten.