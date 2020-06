Zlatko Janjic ist der treffsicherste Angreifer des SCV. Bildrechte: imago images/pmk

Dabei bekamen die Verler nur 14 Gegentore - was zeigt, wo die Stärke des Teams liegt. Mit Abstand ist dies der beste Wert der Liga. Aber auch die Offensive war mit 51 Toren die zweitbeste nach der von Rödinghausen. Dort verrichtet mit Zlatko Janjic der bekannteste Spieler des aktuellen Kaders seinen Dienst. Der gebürtige Bosnier war 2013/14 bei Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga aktiv, kam damals aber nur auf ein Tor in 24 Einsätzen. Deutlich besser läuft es nun in Verl, wo der 34-Jährige in der abgelaufenen Regionalliga-Saison mit 15 Treffern bester Torschütze war und zudem noch fünf Vorlagen lieferte - und das in 21 Spielen.