Bester Torjäger bei 47 ist Tarik Gözüsirin, der beim Sieg in Probstheida zum 3:1-Endstand traf. In 16 Spielen steuerte der 20 Jahre alte Offensivallrounder fünf Tore und eine Vorlage zum Erfolg der Lichtenberger bei. 47 steht mit 18 Punkten aus 16 Spielen auf Platz zwölf der Regionalliga-Tabelle.

Lichtenberg und Eilenburg waren in der Liga letztmalig am 30. Oktober im Einsatz. Wegen Corona hat 47 noch ein Nachholspiel gegen Energie Cottbus zu bestreiten, Eilenburg noch einen Nachholer in Babelsberg. Der FCE testete am 11.11. gegen RB Leipzig und verlor 1:2.